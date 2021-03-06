ثلاث سنوات للاعب بتهمة الابتزاز

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الاثنين الماضي، بمؤاخذة لاعب كرة قدم يتحدر من الجديدة يبلغ من العمر 29 سنة، وسبق له أن لعب بالدوري القطري، على خلفية اتهامه بابتزاز قطرية، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك، بجنح النصب والابتزاز وبث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل سري، وبث وتوزيع صور شخص دون موافقته بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.

وجاء إيقاف المتهم، إثر شكاية توصل بها القسم القضائي الثاني، من مصلحة الجرائم التابعة لمديرية الشرطة القضائية بالرباط، والمرفقة بشكاية من المديرية العامة للأمن الوطني، توصلت بها من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون موجهة من قبل سفارة دولة قطر بالمغرب، والتي تشتكي من خلالها الضحية بالابتزازات المتكررة من قبل المتهم، وتهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو مخلة بالحياء، وبإفشاء أمور شائنة قصد المس بالحياة الخاصة للضحية ومطالبه المتكررة بمبالغ مالية.

أحمد سكاب (الجديدة)