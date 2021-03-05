سعيدة شرف: أحارب العصابة وحيدة

سعيدة شرف قالت إن النقيب بوعشرين أدلى بمعلومات شخصية تعرضها وأبناءها للخطر

أوضحت سعيدة شرف أن لغة التجاهل هي سياستها تجاه القصف، الذي تعرضت له من جديد من حساب «حمزة مون بيبي»، في انتظار ما ستسفر عنه الأحكام القانونية، سواء بالبراءة أو بالإدانة، في حق من يشتبه في أنهم متورطون في الملف. وأكدت، في حوار خصت به «الصباح»، أنها لا تتنازل عن حقها أبدا، وأنها تحارب «العصابة» وحدها، نافية استعانتها بجهات نافذة، مضيفة «لست فوق القانون، واللي مسخن ليا كتافي يبردهم». عن التحقيقات والتسجيلات المسربة وعلاقتها ب»الهاكر» أسامة وغيرها من التفاصيل، يدور الحوار التالي:

أجرت الحوار: نورا الفواري

< أكد النقيب عبد اللطيف بوعشرين، دفاع الفنانة دنيا باطما، أن موكلته بريئة من حساب «حمزة مون بيبي» وطالبك، في ندوة صحافية تم تنظيمها نهاية الأسبوع الماضي، بالاعتذار إليها. ما ردك؟

< أولا، يتعلق الأمر بمرافعة أكثر منها ندوة صحافية. والمرافعة يجب أن تكون في ردهات المحاكم وليس في فنادق الخمس نجوم. من جهة أخرى، لدي بعض الأسئلة للنقيب لم تتم الإجابة عنها، أولها لماذا أدينت دنيا بسنة سجنا نافذا؟ وأين حكم البراءة الذي تحدث لنا عنه؟ وكيف يسمح نقيب يعتبر قامة قانونية في بلادنا لنفسه بأن يدلي بمعلومات شخصية عني، من شأنها أن تعرض حياتي وحياة أبنائي للخطر، علما أنني في حرب مع عصابة خطيرة. كيف يسمح لنفسه، هو رجل القانون، أن يسرب المحاضر ويطعن في القضاة وفي أحكام المحكمة الموقرة؟ شخصيا لم أعد أفرق بين الدفاع وإدارة الأعمال… من حقه أن يترافع ويدافع عن موكلته ويبحث لها عن البراءة، لكن ليس من حقه شخصنة الملف.

< بعد طول غياب، عاد حساب «حمزة مون بيبي» ليقصفك من جديد. هل لديك فكرة حول من يقف وراء هذا الحساب؟

< لو كنت أعرف من هو «حمزة مون بيبي» الشخص والإنسان، كان ممكن «يكون برد ليا خاطري». ما أبانت عنه الأيام والتحقيقات، أن الأمر لا يتعلق بشخص واحد. صحيح أن من فتح الحساب واحد، والذراع الإلكتروني واحد أيضا، لكن الأشخاص الذين كانوا يملكون القن عديدون. للأسف، أنهم، بعد كل ما وقع، ما زالوا مستمرين في غيهم. وبعد إقفال الحساب الرسمي، فتح حساب احتياطي وعاد إلى قصفي من جديد. لكن لغتي هي التجاهل، لأنني أومن بأن القانون سيعيد لي حقي، لأن القانون فوق الجميع.

< ما تعليقك على الحكم الصادر أخيرا في حق الفنانة دنيا باطما بالسجن 4 أشهر إضافية؟

< «الحبس ما تبغيه لحتى شي إنسان». التهكم أو الشماتة ليست من أخلاقي. وتبقى دنيا في أول ونهاية المطاف بنت بلادي. لا يمكنني أن أعلق على الحكم لأنه أمام محكمة النقض. الكلمة الفيصل تبقى للقضاء.

< استغرب العديدون متابعة دنيا باطما في حالة سراح رغم إدانتها، وهناك من ذهب بعيدا وأكد أن المحكمة ستبرئها في آخر المطاف. ما تعليقك؟

< لا يمكنني أن أشكك في نزاهة القضاء أو أوزع الاتهامات المجانية. كل ما أستطيع قوله هو أن المسطرة القانونية سليمة «وغادا في محلها».

< هل المنافسة على إحياء الحفلات والأعراس في الصحراء، هي التي أوصلت العلاقة بين سعيدة شرف ودنيا باطما إلى هذا المستوى؟

< حفلات وأعراس الصحراء ليست حكرا على سعيدة شرف. الصحراء ملك لجميع المغاربة ومن حق جميع الفنانين أن يتغنوا بها. لا أحتكر اللون الصحراوي، وسبق أن غنيت الراي و»الركادة»… لست عنصرية. أنا مغربية.

< هل بدأت دنيا باطما تأخذ مكانتك لدى العائلات الصحراوية بعد أن شاهدناها تحيي العديد من الحفلات والمهرجانات والأعراس في المنطقة؟

< كنت من أول الداعمين لدنيا باطما أثناء مرورها في برنامج «أراب أيدول»، كما أنني من عشاق صوتها. لقد وهبها الله صوتا جميلا لا أحد يمكنه أن يجادل في ذلك. لكن، «تا واحد ما كا يدي رزق شي واحد آخر». الساحة الفنية كبيرة و»التيران» شاسع. لا أحد يمكنه أن يغطي على نجومية أحد لأن لكل واحد منا لونه ومكانته. لا يجب خلط الأوراق. أنا لا أنتمي إلى رقعة جغرافية معينة، بل أنتمي إلى المغرب.

< لم تكوني الوحيدة التي أساء إليها حساب «مون بيبي»، لكنك كنت من فجر الملف. متى قررت اللجوء إلى القضاء وما هي النقطة التي أفاضت كأس صبرك؟

< تعرضت لجميع أنواع التنمر. نعتوني بالبقرة وبجميع الصفات لكن لم تتحرك في شعرة. الطعن في وطنيتي كانت النقطة التي أفاضت الكأس. «مشاو بعيد». لا يمكنني أن أغفر لمن يشكك في انتمائي إلى المغرب. ورائي مسار فني يقارب عشرين سنة، أي أكبر من عمر هؤلاء الذين يحاربونني في مواقع التواصل الاجتماعي. لم أفهم في البداية السر من وراء حملات التشهير، لكن تبين لي في آخر المطاف أن الهدف هو تنحية سعيدة شرف.

< من يسعى إلى تنحية سعيدة شرف؟

< تفسير الواضحات من المفضحات. لا يمكنني أن أتهم أحدا بالاسم. أتهم حسابا معينا ولجأت إلى القضاء في حق هذا الحساب بالذات. لم أذكر أحدا بالاسم. القانون وحده كفيل بتبرئة أو إدانة من وراء هذا الحساب.

تسجيلات مقتطعة

< تسربت تسجيلات نسبت إليك تهددين فيها أحد الأطراف في ملف «حمزة مون بيبي» وتطلبين منه قرصنة أحد الحسابات. كيف مرت هذه التسجيلات مرور الكرام ولم يتم التحقيق مع سعيدة شرف بخصوصها؟

< أولا «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». يجب أن نمحص جيدا في ما يردنا من أخبار قبل أن نكيل الاتهامات لأي أحد.

هناك قانون في البلد. التسجيلات التي تتحدثين عنها حققت فيها الفرقة الوطنية بالأدلة والإثباتات. ومرت من النيابة العامة ثم إلى المحكمة الابتدائية والاستئناف. واستمع إلي القاضي بشأنها وشرحت له موضوعها وسياقها. إنها تسجيلات مفبركة ومقتطعة. والسؤال الذي أطرحه اليوم من منبركم، هو أين كانت هذه التسجيلات من قبل؟ لماذا ظهرت بعد أن أمضى صاحبها سنة في السجن؟ ولماذا لم يدل بها في وقتها؟ ثم من أعطاه الحق لتسجيل المكالمات بيني وبينه، عن سبق إصرار وترصد؟ أنا لا أملك التسجيلات الأصلية لكني أطالب بأن يدلي بها صاحبها. أطالب اليوم بالخبرة التقنية وبأن تحقق الفرقة الوطنية من جديد في موضوعها إذا كان صاحب حق.

البطـل المنقـذ

ما هي علاقتك بأسامة، صاحب التسجيلات المسربة؟

علاقتي به بدأت في 2018 حين تمت قرصنة صفحتي على “إنستغرام”، وهي الصفحة التي أسسها وكان يديرها الصحراوي ماجد، وأوصلها إلى ما يقارب نصف مليون متابع. في البداية، لم يكن لدي أدنى اهتمام بمواقع التواصل، لكن حين تواصل معي ماجد، أحببت الفكرة وبدأت أبعث له صوري و”فيديوهات” المهرجانات والحفلات التي أحييها. أصبحت لدي عائلة كبيرة على “أنستغرام” تحبني وتعجب بصوري وتعلق على إطلالاتي. ولم أكن أرغب في أن أخسرها. حين وضع ماجد خبر قرصنة حسابي على صفحته ب”إنستغرام” تواصلت معه إحدى الفتيات من العيون واقترحت عليه اسم أسامة، وهو من أكادير، بعد أن أكدت أنه ضليع في المجال المعلوماتي ويمكنه استرجاع الحساب. من هنا بدأت علاقتي به. طلب مني نسخا من جواز السفر والبطاقة الوطنية وبعض الصور الشخصية، أرسلتها له، وبالفعل تمكن من إرجاع حسابي. لذلك أصبح أسامة هو البطل والمنقذ بالنسبة إلي. ولأن ثقتي فيه أصبحت كبيرة، تركت له القن السري لحسابي الشخصي يدخل متى شاء ويفعل فيه ما يشاء. قمت بإشهار لاسمه وصفحته على “إنستغرام” وكتبت منشورا شكرته فيه لأنه أعاد إلي حسابي، ومنذ تلك اللحظة انهالت علي الاتصالات من فنانين فقدوا حساباتهم ويرغبون في استعادتها، من بينهم فاطمة خير وزوجة الممثل أنس الباز، إضافة إلى جواد قنانة أيضا… لقد كان أسامة يقرصن الحسابات ثم يعيدها بمقابل، وهذه من بين الاتهامات التي وجهت إليه.

“اللي سترني الله يفضحو”

< رغم أنك تعاملت مع “هاكر”، وهو فعل يجرمه القانون، إلا أنك لم تتابعي. هل هناك جهات نافذة تقف وراء سعيدة شرف وتحميها من أي متابعة قانونية مثلما يتردد؟

< من منبركم هذا أقول لهذه الجهات المزعومة “اللي سترني الله يفضحو”. و”اللي مسخن ليا كتافي يبردهم”. لدي علاقات طبعا، مثلي مثل أيها الناس، لكنها في حدود عملي. من أنا حتى أتحكم في عمل القضاء؟ “واش القاضي غادي يجي ويبدا يوزع فالأحكام” من أجل عيون سعيدة شرف؟

< تردد أيضا لدى العديد من “اليوتوبرز” أن هيأة الحكم التي كانت ستنطق بالبراءة في حق دنيا باطما تغيرت في آخر لحظة بتدخل منك شخصيا، ليتغير الحكم تماما. كيف تعلقين على ذلك؟

< من أنا حتى أتدخل في حكم القضاء؟ لا تنسي أن الملف تحول إلى قضية رأي عام، “الناس كلها قلبها طايب على هاد مون بيبي”… فمن هذا القاضي الذي سيضحي بسمعته ومستقبله، من أجل سعيدة شرف؟

“هاكر” و”سكرينات”

< كيف انتابك الشك في علاقة أسامة بحساب “حمزة مون بيبي”؟

< بعد حفل الخطبة الذي أقمته في منزلي ولم أدع فيه دنيا باطما تفاديا للإحراج، لأنها كانت على خلاف مع ابتسام تسكت وسلمى رشيد، فوجئت بحملة سب وتشهير في حقي وحق زوجي من حساب “حمزة مون بيبي”. لجأت إلى أسامة لمعرفة من يقف وراء الحساب، فأكد لي أن الحساب في الأصل تملكه سلطانة قبل أن تتم قرصنته ويصبح ل”حمزة مون بيبي”، لكنه لم يرغب في الدخول في التفاصيل. ذات صباح، فوجئت أنني وضعت “لايك” لمنشور وضعه ماجد على صفحته بخصوص تدخل أمني في الصحراء، رغم أنني لا علاقة لي بالأمر نهائيا. ولأن ماجد لا يمكنه أن يقوم بأي فعل على “إنستغرام” دون استشارتي، فكرت في أنه أسامة، خاصة أن المنشور وضع مباشرة على حساب “حمزة مون بيبي” قبل أن يتم محوه، مرفقا باتهامات لي بأنني انفصالية. وهي تهمة باطلة لا تسندها أي دلائل اللهم ذلك “اللايك” الذي تم وضعه على غفلة مني. إضافة إلى ذلك، حين وصلتني أخبار من ماجد بأن إحدى “الصديقات” كانت على اتصال بحساب “مون بيبي”، ثم وصلتني “سكرينات” عن محادثات بينهما، وجدها حساب “هاكر سعودي” وبعثها إلى ماجد بحكم الصداقة بينهما. لم أصدق الأمر، فطلبت من أسامة أن يتأكد من صحة ما وصلني، حتى لا أظلم المرأة، لكني فوجئت بعد ذلك بأن المحادثة تم محوها. الوحيد الذي كان على علم بالمحادثة هو أسامة. بعدها تمت قرصنة حساب ماجد وكانت محاولة أخرى لقرصنة حسابي، فاتصلت بأسامة وقلت له بالحرف “هادشي كلشي غادي يوصل لوكيل الملك وللفرقة الوطنية”. أصبح أسامة بالنسبة إلي هو الذراع الإلكتروني لحساب “حمزة مون بيبي”.

“كتافي عامرين” بالأدلة

< لو لم تكن سعيدة شرف، ذات الانتماء الصحراوي، هي مفجرة الملف، هل كان سيأخذ هذا المنحى؟

< سعيدة شرف مواطنة مغربية أولا وقبل كل شيء. لا أسكت عن حقي، ومن أجله أستطيع أن أجابه أمة بكاملها، بغض النظر إن كنت صحراوية أم أمازيغية أم غير ذلك… لم أتعود الخنوع ولا الركوع إلا للخالق سبحانه. سعيدة شرف مشتكية في قضية “حمزة مون بيبي” و”كتافي عامرين” بالأدلة والإثباتات. إضافة إلى ذلك، كانت هناك شكايات أشخاص آخرين، كما كانت هناك اعترافات من متورطين، والاعتراف سيد الأدلة. أسامة ثبت تورطه مع جميع الأشخاص الذين دخلوا السجن بسبب هذا الملف، وحتى مع من ظلوا خارج أسواره. أنا التي أسأل اليوم كيف استطاع التوصل بالتسجيلات المفبركة وهو من داخل السجن؟ من غيّر وجهة نظر “اليوتوبرز” الذين كانوا مع الضحايا قبل أن ينقلبوا عليهم ويصبحوا مع حمزة “مون بيبي”؟ المحققون مع أسامة وجدوا أدلة في حاسوبه الشخصي وهاتفه كما وجدوا حسابا بنكيا به 28 مليون سنتيم، في حين أنه لا يشتغل وما زال يدرس وعائلته فقيرة؟ فمن أين له هذا؟ هل سعيدة شرف هي التي وظفت علاقاتها، من أجل العثور على هذه الأدلة؟ من جهة أخرى، اسم سعيدة شرف ليس نكرة. ولأنني فنانة معروفة، أخذ الملف هذا الحجم.

< ماذا تقولين للمشككين في صحراويتك؟ يتردد أنك توظفين القضية الوطنية لمصلحتك في حين أنك من مواليد قلعة السراغنة؟

< “يسولو الديستي”. أقول لمن يردد هذا الكلام “من أنت لتحدد لي هويتي؟”. هل كل من ولد في مكان ينتمي إليه؟ أنا سعيدة شرف بنت أحمد وبنت الزهرا. يكوتية أنتمي إلى أهل بويا احمد، أحب من أحب وكره من كره. قبيلتي كلها عسكر. أصولي من طانطان وترعرعت في العيون وولدت إلى جانب ثكنة عسكرية. درست الابتدائي في طانطان والإعدادي والثانوي بالعيون ودخلت كلية الآداب التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير. درست الإسبانية بمعهد سيرفانتيس بالرباط.

< بعد خضوعك لعملية تجميل، قيل إنك تريدين أن تشبهي دنيا باطما. ما تعليقك؟

< “بنت ليك كا نشبه لشي واحد”. لماذا سأرغب في أن أتشبه بأي شخص. “اللي بغا يقول شي حاجة يقولها”. “ماشي مشكل وماشي عيب ياك بنت البلاد”. سعيدة هي سعيدة. قمت بعملية تجميل لأنفي الذي كان يستنشق جميع الأوكسجين الموجود بالبيضاء. يجب أن تكون لديك الثقة في النفس لتقولي مثل هذا الكلام. الحمد لله “ما درتش عملية تخييب… ياك تجميل بعدا”.