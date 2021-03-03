بداية الانتحار

في فوضى الرسائل وكثافتها، وسرعة انطلاقها وبثها، لن تظفر، في النهاية، إلا برسالة واحدة ستظل راسخة في الذهن. هو بالضبط ما يحاول حزب العدالة والتنمية القيام به، عبر «تقنية» التلويح بالاستقالات والتراجع عنها.

الرسالة بوجهين: واحد «نحن ضد التطبيع، وما جرى في القصر الملكي بالرباط فُرض على الحزب من فوق»، والثاني «القاسم الانتخابي بحساب المسجلين لن يمر».

أما المرسل إليه، فهي «القواعد الثابتة والمتحركة للناخبين»، التي تنتظر أي «سبب» يقنعها بأن الحزب لا يمكن أن يتنازل عن ثوابته!

الوجه الأول من الرسالة أساسي جدا في بنية تفكير حزب ديني، ولمح إليه عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق، في أول خروج له بعد استئناف العلاقات مع إسرائيل، وهو يمد طوق نجاة إلى العثماني، وسط أمواج متلاطمة من الانتقادات كادت تعصف به، لكن بنكيران اعتبر، بدهائه، أن ما فعله زميله ليس سوى امتثال لأمر صادر عن الرجل الأول في الدولة.

وبعد هذا الخطاب «التوجيهي»، انطلقت عمليات تبييض سيرة الحزب في شكل تصريحات ملغمة من قيادات وازنة، ثم تقديم استقالات من القيادة السياسية (عبد العزيز عماري، المقرئ أبو زيد)، وما تلاه من انسحابات واستقالات بالجملة لفروع في عدد من المناطق!!.

وبعد أن تأكد «عقل» العدالة والتنمية من ترسخ «فكرة» أن التطبيع «اختيار دولة»، ولا علاقة له بمبادئ الحزب وثوابته، عُقدت دورة للمجلس الوطني، وصدر عنها بيان إلى الرأي العام الداخلي، جدد فيه «إدانته ورفضه المطلق لما سمي صفقة القرن وتنبيهه لمخاطر التطبيع على المغرب».

وحتى يقطع الحزب دابر أي امتداد لفكرة التطبيع وسط وزراء رحبوا بإعادة استئناف العلاقات مع إسرائيل وعبروا عن رغبتهم في زيارتها، كان لا بد أن يستعمل «بيجيدي» مدفعيته الثقيلة، عبر تسريب «مخدوم» لطلب استقالة مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، من الحكومة، ثم بعدها مباشرة، تسريب استقالة رئيس المجلس الوطني من منصبه، ومن عضوية الأمانة العامة.

ولأن الأمر يتعلق بفوضى خلاقة وخلط متعمد للأوراق، أُلبس طلب استقالة الرميد لبوس تعاطف إنساني متعلق بوضع صحي حرج يمنعه من الاستمرار في أداء مهامه. وكي تكتمل الصورة، نُشر خبر (بالموازاة) حول نقل الرجل المريض على وجه الاستعجال إلى مستشفى لإجراء عملية دقيقة.

وحتى تنطلي لعبة «المرض» على الرأي العام الوطني، خرج قيادي آخر في الحزب (محمد يتيم)، مؤكدا أن اتصالا جرى بين الرميد ورئيس الحكومة أقنعه بالعدول عن الاستقالة، ثم قام القيادي نفسه (وزير سابق) بحذف التدوينة، لكن الذباب الإلكتروني للحزب كانت له وظيفة أخرى، هي الترويج لعلاقة الاستقالة بنوايا وزراء في الحزب زيارة إسرائيل واحتجاج وزير حقوق الإنسان على ذلك.

بعدها مباشرة، سيخرج علينا رئيس الحكومة ليقول إن الاستقالة لا علاقة لها بما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي حول التطبيع، تاركا الباب مفتوحا لعدد من التأويلات، قد يكون واحد منها موقف الحزب من القاسم الانتخابي.

هذه هي الحكاية باختصار شديد.

حكاية حزب يأكل الغلة ويسب الملة.

حزب يريد الحكومة وامتيازاتها وموقعها، ويهرب من تبعاتها السياسية، بل ينتحل قصصا بالغة النفاق للتنصل منها أمام قواعده.

حزب مستعد، في أي لحظة، لابتزاز جميع المؤسسات، دون استثناء، بطريقة فجة.

حزب يحمل شعار «أنا وبعدي الطوفان»، و»إما أن أكون بالشكل الذي أريد، أو لا يكون أحد».

ولعمري إنها بداية الانتحار.