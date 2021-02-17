تضامن واسع مع القدميري

تفاعلت جمعيات رياضية ولاعبون سابقون وحاليون، مع بدر أنور القدميري، حارس مرمى فتيان الوداد، الذي تعرض الأسبوع الماضي لاعتداء شنيع، تسبب له في قطع أربطة يده.

وزارت جمعية “العش الأخضر” المساندة للرجاء الرياضي، حارس مرمى فتيان الوداد الرياضي، للاطمئنان على حالته الصحية، والرفع من معنوياته، في مبادرة إنسانية نالت إعجاب عائلة القدميري، وخلفت ارتياحا كبيرا لدى ابنهم المصاب.

وتعد جمعية “العش الأخضر” من جمعيات المحبين التي تطالب بمناهضة العنف بين جماهير الرجاء والوداد، إذ شاركت في أكثر من مبادرة لإنهاء الصراعات والشجار الذي يحدث بين الجماهير الخضراء والحمراء في شوارع العاصمة الاقتصادية.

من جهته، قام الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين، الذي يرأسه مصطفى الحداوي، بمبادرة مماثلة.

واطمأن أمير الحداوي، نجل الدولي السابق مصطفى الحداوي، على الحالة الصحية للحارس الودادي.

وقدم حارس الرجاء قميصا للرجاء هدية لحارس الوداد، فيما قدم مصطفى الحداوي هدية أخرى للقدميري، للرفع من معنوياته والتعبير عن التضامن معه في محنته.

وسبق لرضى التكناوتي وأحد زملائه من اللاعبين، أن زارا اللاعب المصاب، مبديين له مساندته المطلقة في هذه الظروف الصعبة.

نور الدين الكرف