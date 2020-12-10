الحبس لهاتك عرض قاصر

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما وحكمت عليه ب8 أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف، نتج عنه افتضاض وحمل.

وأدانت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، المتهم بعشرة أشهر حبسا نافذا و500 درهم غرامة لفائدة الدولة.

وتقدمت الضحية رفقة والدتها أمام المركز الترابي للدرك الملكي بالزمامرة، بشكاية أكدت فيها أنها ربطت علاقة غير شرعية مع المتهم منذ أكثر من سنة. وأضافت أنها كانت تلتقي به بمنزل والديه وكانت تمارس معه الجنس برضاها وبطريقة سطحية.

وقررت والدتها مرافقتها عند طبيب لاستخراج شهادة العذرية، لأنها كانت بصدد التهييئ لخطبتها، لكنها فوجئت بأنها حامل في شهرها الثاني.

وأكدت أنها لم تربط أي علاقة مع غيره، وأنه كان يستدعيها إلى منزل والدته، ويستقبلها فيه بعد نومها. وكان يمارس معها الجنس بطريقة سطحية، ووعدها بالزواج، لكن والدته رفضت السماح له بالاقتران بها.

وألقت الضابطة القضائية القبض على المتهم ووضعته رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، فاعترف بوجود علاقة غرامية بينه وبين المشتكية، مصرحا أنها هي من كانت تلح على لقائه، بل وكانت تلتحق به بمنزل عائلته. وأضاف أنه لم يفتض بكارتها، وأنه مارس معها الجنس بطريقة مكتملة مرة واحدة.

أ . ذ (الجديدة)