“وحـش الغابـة” يغتصـب خمـس فتيـات

استغل حاجتهن للعمل في الفلاحة قبل استدراجهن إلى ضيعة ببلقصيري لتنفيذ جرائمه

تحيل عناصر مركز الدرك الملكي بمشرع بلقصيري على الوكيل العام باستئنافية القنيطرة، صباح اليوم “السبت”، ثلاثينيا بتهمة اغتصاب خمس فتيات، مستغلا حاجتهن للعمل في المجال الفلاحي.

وحسب مصادر “الصباح”، نجح قائد المركز في إيقاف المتهم، بعدما توصل بثلاث شكايات من أجل الاغتصاب والسرقة. وبعد جمع المعطيات والأوصاف المدلى بها من قبل الضحايا، انتقل رفقة عناصره إلى دوار أولاد أمراح الرمل، جماعة النويرات، واعتقلته رغم مقاومته لهم. وأوضح المصدر ذاته، أنه أثناء نقل الموقوف إلى مقر المركز وتنقيطه، تبين أنه مبحوث عنه منذ سنتين، من أجل التهمة نفسها، وبعد استدعاء الضحايا تعرفن عليه بسرعة.

وأثناء التحقيق معه، اتضح أنه كان يستغل حاجتهن للعمل في الفلاحة، قبل استدراجهن إلى إحدى الضيعات، التي يعمل فيها، ويقوم بتهديدهن بالسلاح الأبيض وتجريدهن من هواتفهن وأموالهن، وبعدها يغتصبهن ويطردهن خارج الضيعة. وتوصلت مصالح الدرك الملكي في الفترة الأخيرة بالعديد من الشكايات من قبل المتضررات، قبل أن يتحرك أفراد المركز الترابي، لاعتقال الجاني، الملقب ب”وحش الغابة”، ما مكنهم من إيقافه، وهو يعاقر الخمر رفقة رفيق له، بعد نصب كمين محكم، رغم المقاومة التي أبداها بدعم من بعض أفراد أسرته.

وبلغ عدد ضحايا “وحش الغابة” خمس فتيات يتحدرن من القنيطرة وسيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان وسوق أربعاء الغرب وعرباوة، فيما كشفت مصادر أخرى أن هناك متضررات أخريات، ممن تعرضن للاغتصاب، إلا أنهن فضلن الصمت درءا للفضيحة.

عيسى الكامحي