تبرئة رئيس جماعة بتازة

برأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، “ع. م” رئيس جماعة تايناست بتازة، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، من تهمة اختلاس وتبديد أموال عامة، بعد مناقشة ملفه الجنائي ومن معه ومرافعة دفاعهم في ثالث جلسة منذ تعيينه قبل شهر ونصف بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.

وبرأت أيضا محاسب الجماعة من التهم نفسها، وميكانيكيا من تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، بعد متابعتهما والرئيس في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات متفاوتة أدوها خلال مرحلة التحقيق المحالين عليه بأمر من الوكيل العام، الذي أمر بالتحقيق في شكاية مجهولة المصدر، اتهمتهم باختلاس أموالها وتبديدها.

واستدعت هيأة المحكمة التي قررت إرجاع الكفالات للمتهمين الثلاثة، الوكيل القضائي للمملكة بجميع مكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية باعتباره مسؤولا مدنيا، فيما استمعت خلال مناقشة الملف إلى 14 شاهدا أغلبهم موظفون ومنتخبون، للاستماع إلى إفادتهم في موضوع المنسوب إلى الرئيس ومن معه.

حميد الأبيض (فاس)