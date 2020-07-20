جماهير الجديدة: “ما لاعبينش”

بلاغ للمكتب المسير أعلن فيه استئناف قرار الجامعة

انتفضت جماهير الدفاع الجديدي ضد قرار اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والقاضي بإعادة مباراة الرجاء في 27 يوليوز الجاري بملعب العبدي.

واعتبرت الجماهير الجديدية القرار “حكرة»، وهضما لحق فريقها، وأشعلت منصات التواصل الاجتماعي بهاشتاغ “ملاعبينش»، وأرفقته بصورة ملعب العبدي فارغا.

ووحد قرار الجامعة فصائل الجمهور الجديدي، رغم خلافاتها السابقة، معتبرة أنه « تم طبخه على نار هادئة لمدة سبعة أشهر، قبل الإفراج عنه لصالح الرجاء».

وذهبت الإلترات في رسالة إلى مكتب الدفاع حد تخيير المكتب بين الإبقاء على علاقات طيبة مع الجامعة، وكبرياء الجديديين، ودعته إلى الجهر صراحة بعدم لعب المباراة.

ووضعت جماهير الدفاع إدارة الفريق في مأزق كبير، دفعها إلى الجهر صراحة بأن المشكل ليس ثلاثي الأطراف بين الرجاء والجامعة والعصبة الاحترافية، وإنما يمس طرفا رابعا متضررا، هو الدفاع الجديدي .

وعقد المكتب المسير اجتماعا أعقبه بلاغ لم يصدر باللهجة القوية التي كان منتظرا أن يصاغ بها، إذ تم تدبيجه بحرص المكتب المسير على احترام قرارات المؤسسات الوطنية الساهرة على الشأن الكروي، في إطار مؤسساتي وتشاركي، ونيته الترافع على مصالح الفريق أمام المؤسسات الوطنية والدولية، وهو ما فهم منه أنه يعلن رسميا استئناف القرار الابتدائي، والتلميح في حال تأكيده استئنافيا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي “الطاس»، من خلال تشكيل لجنة قانونية أوكلت لها إدارة النادي تجهيز ملف قانوني وتتبع أطوار هذا الملف.

وتضامنت جماهير اتحاد طنجة مع الدفاع الجديدي، وأصدرت بلاغا تضامنيا كتبت فيه “اليوم ضد الدفاع وغدا قد تكون طنجة».

عبد الله غيتومي (الجديدة)