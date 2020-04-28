متابعة مقاول متهم بخيانة الأمانة

تابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات، مقاولا ذاتيا منخرطا في حزب العدالة والتنمية، في حالة سراح مؤقت بتهمة “خيانة الأمانة” بعد اعتقاله نهاية الأسبوع الماضي، لأنه كان مطلوبا للعدالة منذ 3 أشهر ونصف، بموجب مذكرة بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي بمركز بني ووليد.

وأوقف المتهم من قبل مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية بتاونات، بمدخل المدينة بعدما اتضح بعد تنقيطه أنه مبحوث عنه، قبل تسليمه إلى الدرك الذي تكلف بالتحقيق معه حول المنسوب إليه من تهم، إذ استمع إليه في محضر رسمي قبل إحالته على النيابة العامة التي أفرجت عنه بضمانة قانونية.

وأوضحت المصادر أن المقاول الذاتي، معلم متعاقد، وكان مبحوثا عنه منذ 14 يناير الماضي، وظل يتنقل بين مختلف المناطق دون أن يعلم بأنه مبحوث عنه، إلى أن أوقف الجمعة الماضي.

حميد الأبيض (فاس)