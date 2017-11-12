ارتفاع عدد السياح

بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب بين يناير وشتنبر 2017، 8,858 ملايين سائح بزيادة قدرها 9 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق أرقام لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ أول أمس الجمعة، حول النشاط السياحي برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017، أن عدد السياح الأجانب ارتفع بنسبة 13,2 في المائة، فيما ارتفع عدد الوافدين من السياح المغاربة المقيمين بالخارج ارتفع بنسبة 5,2 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا الارتفاع هم، على الخصوص، السياح القادمين من ألمانيا (زائد 13 في المائة)، وهولندا (زائد 8 في المائة) وإسبانيا (زائد 8 في المائة)، وكذا الأسواق الواعد ة مثل الصين (زائد 242 في المائة) واليابان (زائد 40 في المائة).

وبخصوص إجمالي عدد ليالي المبيت في المؤسسات السياحية المصنفة، فقد سجلت ارتفاعا مهما بنسبة 15 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2016 (زائد 19 في المائة بالنسبة للسياح غير المقيمين وزائد 8 في المائة للمقيمين).

وأشار البلاغ إلى أن الارتفاع في عدد ليالي المبيت هم مختلف الوجهات السياحية بالمملكة (فاس زائد 35 في المائة) و(طنجة زائد 25 في المائة) و(مراكش زائد 18 في المائة) و(أكادير زائد 12 في المائة).

وأضاف أنه بين يناير وشتنبر فإن نسبة الملء بلغت 43 في المائة مسجلة ارتفاعا بثلاثص نقط مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2016.

وقد بلغت مداخيل النشاط السياحي لغير المقيمين بالمغرب 53,7 مليار درهم طيلة الاشهر التسعة الاولى من سنة 2017، مقابل 51,3 مليار درهم سنة 2016، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة.

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