صراع بين باريس وبرشلونة على كوتينيو

أجمعت الصحافة الفرنسية والإسبانية، أن اهتمام باريس سان جيرمان وبرشلونة بضم النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب ليفربول الإنجليزي، بات كبيرا، لدرجة أن الصراع بين الفريقين لانتدابه في يناير، اشتعل أخيرا في الكواليس.

ويريد باريس خطف نجم ليفربول من برشلونة، بمساعدة من مواطنه نيمار، وبتقديم عرض مغر يفوق غرض برشلونة بكثير.

وقدم النادي الكاتالوني عرضا يصل إلى 90 مليون أورو لليفربول، من أجل ضم كوتينيو، حسب الصحافة الإسبانية.

ويرفض ليفربول بيع كوتينيو، لكن الأموال الباريسية يمكن أن تغير رأيهم، خاصة أنه الفريق الإنجليزي يطمح في يناير إلى جلب مدافعين جدد، بسبب المشاكل الدفاعية الكثيرة التي يعانيها هذا الموسم.

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