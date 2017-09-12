وادي زم يفجر أزمة مبكرة بالجيش

الجمهور هاجم العامري والفريق مهدد بـ الويكلو والصفصافي نجم المباراة

ثار جمهور الجيش الملكي على المدرب عزيز العامري وبعض اللاعبين والمسيرين خلال المباراة التي جمعت الفريق العسكري بفريق سريع وادي زم أول أمس (السبت) بملعب مولاي عبد الله في الرباط، لحساب افتتاح بطولة الموسم الجاري.

وعبر الجمهور عن غضبه بعد التعادل، إذ صب جام غضبه على المدرب، كما وجه انتقادات لبعض مسؤولي الفريق العسكري.

واضطرت حافلة الجيش إلى تغيير مسار خروجها المعتاد من الملعب، لتفادي الاحتكاك بالجمهور الغاضب، جراء تضييع اللاعبين مجموعة من الفرص السانحة للتهديف.

واستعمل الجمهور الشهب الاصطناعية أثناء المباراة، إذ رمى بها على أرضية الملعب، تعبيرا عن غضبه واحتجاجه عقب التعادل، ليصبح الجيش الملكي مهددا باللعب دون جمهور في المباراة المقبلة. وخاض الجيش الملكي مباراة وادي زم بأغلب لاعبيه الأساسيين، باستثناء ياسين لكحل وإبراهيم البزغودي، لعدم شفائهما من الإصابة، وتوفيق إجروتن، بسبب اختيارات المدرب عزيز العامري.

في المقابل، ظهر سريع وادي زم متماسكا، خاصة في خط الدفاع، مكتفيا بالمراهنة على المرتدات الخاطفة، وكان توفيق الصفصافي نجم المباراة، بعدما شكل لاعبا محوريا خلال المباراة.

ونجح وادي زم في انتزاع نقطة في أول مباراة له بالقسم الأول منذ تأسيسه، بعدما حققوا الصعود في الموسم الماضي، إلى جانب الراسينغ البيضاوي.

عيسى الكامحي

تصريحات

العامري: نستحق الفوز

قال عزيز العامري، مدرب الجيش الملكي، إن فريقه يستحق الفوز في المباراة، التي جمعته بسريع واد زم أول أمس (السبت).

وأضاف العامري، في تصريح ل”الصباح الرياضي”، أن الجيش الملكي لم يحسن استغلال الفرص المتاحة، وتابع ”عرفت المباراة اتجاها واحدا طيلة جولتي المباراة، إلا أننا للأسف لم نستغلل الفرص”.

وأكد العامري أن أرضية الملعب شكلت عائقا أمام لاعبي الجيش الملكي، فيما كانت عامل امتياز للمنافس، مضيفا أن أسلوب لعب الجيش يحتاج إلى أرضية جيدة بحكم اعتماده على التمريرات السريعة، خاصة بمنطقة العمليات، وزاد قائلا ”أعتقد أن سريع وداي زم تراجع كليا إلى الوراء بغرض الحفاظ على نتيجة التعادل، في الوقت الذي فشلنا فيه في التسجيل”.

وأوضح العامري أن فريق الجيش الملكي غابت عنه الفعالية في الهجوم، وزاد ”من الصعب إيجاد مهاجم في المغرب في الوقت الراهن، لأن المهاجمين الأفارقة المتألقين يحترفون في أوربا أو في تونس ومصر، بسبب الفرق في الإمكانيات المالية، كما أن المهاجم الحقيقي يحتاج إلى ثقة أكبر في النفس وقوة الشخصية أمام المرمى، وهو ما نسعى لإدراكه خلال التداريب”.

البكاري: سنتعذب بسبب الملعب

أشاد محمد البكاري، مدرب سريع واد زم بأداء لاعبيه خلال المباراة، التي جمعت فريقه بالجيش الملكي أول أمس (السبت) بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب افتتاح البطولة.

وأضاف البكاري في الندوة الصحافية، التي أعقبت المباراة، أن واد زم نجح في انتزاع أول نقطة له بالقسم الأول من خارج ميدانه، ليؤكد أحقيته في الصعود، مشيرا إلى أن الفريق تنتظره مباريات أخرى في غاية الصعوبة أمام أولمبيك خريبكة والوداد الرياضي والدفاع الجديدي، قبل أن يضيف ”أعتقد أن واد زم قدم مردودا جيدا أمام الجيش الملكي، الذي يتوفر على لاعبين معروفين. وأستغل هذه الفرصة لأشكر جميع اللاعبين دون استثناء على أدائهم البطولي”.

وأكد البكاري أن سريع وادي زم سيتعذب كثيرا في الموسم الجاري، لغياب ملعب التداريب، وآخر يستقبل فيه منافسيه، بعد إغلاق ملعبه الرسمي للإصلاحات. ”سنضطر للاستقبال خارج ميداننا، الذي يشكل بالنسبة إلينا عامل امتياز. وأتمنى أن نستقبل بملعب خريبكة لأنه يناسبنا أكثر بخلاف ملعب تادلة، ذي العشب الاصطناعي”.

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