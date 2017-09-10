المنتخب المغربي يتقدم في ترتيب الفيفا الجديد

تقدم المنتخب المغربي لكرة القدم، في ترتيب الاتحاد الدولي الجديد خلال الشهر الجاري، حيث تقدم من المرتبة الستين إلى المرتبة السادسة والخمسين.

واستطاع المنتخب المغربي التقدم في ترتيب الفيفا الجديد بعد الفوز المحقق بسداسية نظيفة أمام منتخب مالي، برسم إقصائيات كأس العالم روسيا 2018 والخاص بالمنطقة الإفريقية، وكان ليحقق تقدما أكبر لو فاز في مباراة الإياب أمام المنتخب المالي التي جرت ببماكو بداية الأسبوع الجاري.

وينتظر المنتخب المغربي مبارتين جد مهمتين خلال أكتوبر المقبل أمام الغابون بالمغرب، بينما سيحل ضيفا على منتخب الكوت ديفوار، لخوض آخر جولتين برسم إقصائيات كأس العالم روسيا 2018.

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