الجزائر تعلق على قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء

وصفت الجزائر قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، بأنه “نجاح دبلوماسي للقضية الصحراوية”، وأشار وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى “مفاوضات جديدة مباشرة بين المغرب والبوليساريو”.

وأعربت الجزائر بدورها، عن “ارتياحها” لقرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، ووصفته بأنه “نجاح دبلوماسي للقضية الصحراوية”.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية، “إن الجزائر تعبر عن ارتياحها” لتبني أعضاء مجلس الأمن بالإجماع للقرار بشأن الصحراء المغربية. واعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن هذا القرار “نجاح دبلوماسي للقضية الصحراوية لأنه يعيد وضع العملية على السكة”.

وأضاف لعمامرة “إن العملية السياسية ستنطلق بروح جديدة وفي إطار حركية جديدة” مشيرا إلى “مفاوضات جديدة مباشرة بين المغرب والبوليساريو”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي، قرارا يدعم استئناف المفاوضات حول الصحراء. كما مدد القرار ولاية مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية حتى 30 أبريل 2018.

وأكد مراقبون عسكريون للأمم المتحدة، أن مسلحي البوليساريو انسحبوا الخميس والجمعة من منطقة الكركرات قرب الحدود مع موريتانيا. وأشاد لعمامرة بـ “بالتعقل الكبير وروح المسؤولية العالية” التي أبداها القادة الصحراويون الذين “استجابوا لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة” كما قال.

وكانت القوات المغربية انسحبت من هذه المنطقة في نهاية فبراير الماضي.

فرانس 24

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