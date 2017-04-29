الباطرونا تطالب بتعديل مدونة الشغل

كشفت مناقشات التصريح الحكومي بالبرلمان أن مكونات الحوار الاجتماعي، خاصة أرباب العمل والمركزيات النقابية، منشغلة أكثر بالمقاربة التي سيعتمدها رئيس الحكومة في التعاطي مع الملفات المطلبية التي ظلت عالقة على عهد حكومة بنكيران، بسبب إغلاق الحوار، وضمنها مشروع قانون الإضراب ومطالب تعديل مدونة الشغل، وقضايا المرونة في علاقات الشغل.

ومن بين الملفات التي ستواجه أطراف الحوار الاجتماعي، ما يتعلق بمطلب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الخاص بالمرونة في العلاقة بين أطراف الشغل، والتي يعتبرها الاتحاد آلية تساهم في استقرار المقاولة، والحفاظ على مناصب الشغل، في الوقت الذي ترى فيه المركزيات النقابية تهديدا حقيقيا لحقوق العمال.

وقال عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، إن تنظيم علاقات العمل لن يتأتى إلا من خلال إعمال التعديلات المتعلقة بمدونة الشغل والقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وإعادة النظر في قانون النقابات، من أجل إرساء الشفافية في العلاقات التعاقدية.

ودعا حفظي إلى إرساء نوع من المرونة في العلاقة التي تربط بين الأجير والمشغل، وتحفظ مناصب الشغل وتخلق أخرى، من خلال العقود غير محددة الأجل، مسجلا أن هذه المرونة ستمكن من ضمان نوع من الجودة في علاقات الشغل.

واعتبرت أمل العمري، عن الاتحاد المغربي للشغل، إدراج الحكومة لمراجعة مدونة الشغل ضمن التصريح الحكومي بدعوى ملاءمة مقتضياتها مع معايير منظمة العمل الدولية، التفافا على الحقوق والمكتسبات التشريعية للطبقة العاملة، ورغبة حكومية في منح أرباب العمل، من خلال مرونة الشغل، “اليد الطولى في تسريح وطرد العمال، وتقليص ساعات العمل، وفتح الباب على مصراعيه أمام شركات المناولة للاتجار بعرق العاملات والعمال”.

وتتخوف النقابات من سعي الحكومة إلى تمرير مشروع قانون الإضراب، خارج إطار الحوار الاجتماعي، على غرار القوانين التراجعية لنظام المعاشات المدنية.

وفي هذا الصدد، طالب الاتحاد المغربي للشغل بضرورة سحب مشروع قانون الإضراب، وإرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي، حيث يفترض التفاوض حول كل القوانين المتعلقة بعالم الشغل، بغية التوصل إلى التوافق بين الأطراف الثلاثة.

برحو بوزياني

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