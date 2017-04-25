معلومات هامة قبل قرعة دوري الأبطال غدا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء، قرعة مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية، التي ستقام بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” بالقاهرة، غدا الأربعاء.

وتعد هذه هي النسخة الأولى للبطولتين، التي تقام خلالها مرحلة المجموعات من ثمن النهائي، بعدما كانت تجرى في السابق، بربع النهائي، بناء على التعديلات التي أجراها “كاف” على نظام المسابقتين، العام الماضي.

وتتطلع الأندية العربية، لاستعادة بريقها مرة أخرى داخل الملاعب الأفريقية، واستعادة لقبي المسابقتين من جديد.

وسيتم تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة لهذا الدور إلى أربع مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة، حيث يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني في كل منها لدور الثمانية الذي سيجرى بنظام خروج المهزوم بعد مباراتي ذهاب وإياب، ويستمر هذا النظام، حتى الدور النهائي في كلتا البطولتين.

وتم تصنيف الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، إلى أربعة مستويات، بناء على نتائجها بآخر خمس سنوات ببطولات “كاف”، وعن طريق القرعة، تتشكل كل مجموعة من المجموعات الأربع باختيار فريق من كل مستوى.

ووضعت أندية الأهلي، والزمالك المصريين، والنجم الساحلي التونسي، وصن داونز الجنوب أفريقي (حامل اللقب) على رؤوس المجموعات الأربع.

وجاءت فرق الوداد الرياضي، والهلال السوداني، والترجي التونسي، واتحاد الجزائر، بالمستوى الثاني .

وضم المستوى الثالث، المريخ السوداني، والقطن الكاميروني، وفيتا كلوب الكونغولي، وأهلي طرابلس الليبي، والرابع، أندية زاناكو الزامبي، وسان جورج الإثيوبي، وفيروفيارو الموزمبيقي، وكابس يونايتد الزيمبابوي.

في المقابل، تشارك ستة أندية عربية، ببطولة الكونفدرالية، هي اتحاد الفتح الرياضي و الأفريقي والصفاقسي التونسيين، وسموحة المصري، ومولودية الجزائر، وهلال الأبيض السوداني.

وستواجه تلك الفرق، منافسة ليست بالسهلة من أندية مازيمبي الكونغولي الديمقراطي (حامل اللقب)، وإمبابان سوالوز السوازيلاندي، وكمبالا سيتي الأوغندي، وريكرياتيفو دو ليبولو الأنغولي، وزيسكو يونايتد الزامبي، وحوريا كوناكري الغيني، وريفرز يونايتد النيجيري، ومونانا الغابوني، وسوبر سبورت يونايتد، وبلاتينيوم ستارز من جنوب أفريقيا.

ويلتقي في دور ربع النهاية، لكلتا البطولتين متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، ومتصدر الثانية مع وصيف الأولى، فيما يواجه متصدر المجموعة الثالثة، وصيف المجموعة الرابعة، ومتصدر المجموعة الرابعة مع وصيف المجموعة الثالثة.

وتنطلق مرحلة المجموعات، بكلتا المسابقتين في 12 ماي المقبل، وتختتم فعالياتها في 9 من يوليوز، فيما تقام مباريات الذهاب بدور الثمانية أحد أيام 8 و9 و10 شتنبر القادم، وتجرى لقاءات الإياب بعدها بأسبوع.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الذهاب بدور نصف النهاية، أحد أيام 29 و30 شتنبر والأول من أكتوبر المقبل، بينما يجرى لقائي الإياب بعدها بأسبوعين.

وتجرى مباراة الذهاب بنهائي دوري الأبطال أحد أيام 27 و28 و29 أكتوبر، ويقام لقاء الإياب بعدها بأسبوع، بينما يجرى لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية أحد أيام 17 و18 و19 نونبر، على أن تقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع.

يذكر أن الفائز بلقب دوري الأبطال، سوف يمثل الكرة الأفريقية ببطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام بالإمارات في دجنبر المقبل، كما سيخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي، بملعبه أمام بطل الكونفيدرالية، مطلع العام القادم.

وكان كاف، قرر رفع الجوائز المالية لكل البطولات التي يقوم بتنظيمها بدءا من العام الحالي، ومن بينها مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وينال الفريق المتوج بدوري الأبطال هذا العام، جائزة مالية قدرها مليوني ونصف المليون دولار، بزيادة مليون دولار عن العام الماضي، فيما يحصل بطل الكونفدرالية على مليون وربع المليون دولار، بدلا من 660 ألف دولار.

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