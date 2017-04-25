نشطاء يتهمون المجلس الجماعي لمراكش بالسطو

استنكر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسماه سطوا على طريق عمومية، يستفيد منها سكان إقامات وتحويلها لمرأب للسيارات والدراجات في إطار صفقة قال عنها إنها مشبوهة، وبلغت غلافا ماليا بـ38 مليون سنتيم.

وذكر الفرع، في بلاغ، توصلت “الصباح” بنسخة منه، أنه يتابع باستنكار شديد ما قام به المجلس الجماعي لمراكش خارج كل الضوابط القانونية وقانون الصفقات، على تحويل طريق عمومية متفرعة عن طريق الصويرة بمحاذاة المركب الرياضي الزرقطوني والساحة المقابلة للمركب، وكذا محيط العديد من الإقامات قرب ثانوية الزرقطوني ومداخل بعض المؤسسات الخاصة وتحويلها لمرأب للسيارات والدراجات بشكل دائم.

وأضاف البلاغ أن الصفقة تم إبرامها دون الإعلان عن التباري وفق قانون الصفقات العمومية.

واعتبر الفرع أن الطريق العمومية غير قابلة للإيجار، وأن محيط المركب الرياضي الزرقطوني لا يمكن تحويله لموقف خاص بالسيارات والدراجات بالمقابل، إلا أثناء تنظيم التظاهرات الرياضية، وأن سكان الإقامات من حقهم التوفر على موقف خاص للسيارات دون تدخل من أي جهة، كما أن ممرات الراجلين لا يمكن تحويلها لمواقف للدراجات.

وطالب الفرع بفتح تحقيق شفاف حول ملابسات هذه الصفقة ومدى احترامها للقوانين وترتيب الجزاءات القانونية، وكذا رفع الضرر عن السكان، واحترام الملك العام والخاص، عبر إلغاء التفويت.

وأكد الفرع أنه مستعد لاتخاذ كافة التدابير دفاعا عن حقوق المواطنين والفضاء العام، وكذا ضد ما وصفه بسوء التسيير والتدبير والاستخفاف بالحقوق التي ينهجها المجلس الجماعي لمراكش.

رجاء خيرات (مراكش)

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