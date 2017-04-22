جديد قضية أيت العريف

اعتقل عبد الحق أيت العريف، لاعب الوداد والرجاء الرياضيين السابق، زوال اليوم السبت بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، فور وصوله إلى أرض الوطن قادما من الإمارات.

وقرر أيت العريف العودة إلى المغرب رغم معرفته المسبقة باعتقاله، بسبب قضية الشيكات الشهيرة، والتي راح ضحيتها لصالح صديقه الجزائري في 2012.

وتلقى أيت العريف خبرا سارا بعد اعتقاله، مفاده أن بعض تجار درب غلف بالبيضاء، الذين يطالبون بمستحقاتهم المالية، تنازلوا من أجل الإفراج عنه.

وحسب مصادر قريبة من الملف، فإن متعاطفين مع أيت العريف وعائلته وأصدقائه يحاولون جاهدين نيل تنازل تجار آخرين من أجل إطلاق سراح أيت العريف، رغم أن المبلغ المالي كبير جدا.

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