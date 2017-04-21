شباط ينسف تقارب بركة وولد الرشيد

لم يركن حميد شباط أمين عام الاستقلال إلى الراحة بعد اتفاق المصالحة، الذي وقعه مع منافسيه في سباق الزعامة، إذ حرك أتباعه تنفيذا لمخطط يهدف إلى نسف كل تقارب ممكن بين ولد الرشيد ونزار بركة المرشح القوي لخلافته على رأس الحزب.

وكشفت مصادر استقلالية أن شباط استنفر التنظيمات والهيآت الموازية لإعادة انتشار أتباعه في الحزب في أفق الإعلان عن ترشيحه لولاية ثانية في الأمانة العامة، خاصة بعدما تمكن من فرض شروطه في اتفاق الثلاثاء، وكسب متسعا من الوقت للاستعدال لمعركة المؤتمر الاستثنائي.

وتسبب تردد ولد الرشيد، زعيم الجناح المناوئ لشباط، في إعلان ترشحه أو دعم ترشح بركة، في شق جبهة خصوم الأمين العام، خوفا من سيناريو العزلة في المؤتمر، خاصة بعد تداول ترشيحات قد تضعف صف المتمردين، في إشارة إلى كريم غلاب، الذي أصبح بمقدوره المشاركة في المؤتمر والترشح بعد أن ألغيت عقوبة توقيفه لثمانية عشر شهرا بمعية ياسمينة بادو وتوفيق احجيرة.

وأصدرت هيآت الحزب وتنظيماته وروابطه المهنية نداء أسمته “ضمير الحزب” تعتبر فيه أن الأزمة الراهنة التي يعيشها الاستقلال، تشكل امتدادا للوضع الذي يعيشه المشهد الحزبي والسياسي الوطني بشكل عام، الموسوم بإرادة التأزيم التي تجسدت في العودة الفاضحة و غير المسؤولة إلى لعبة “الانتخابات المخدومة” في أسوأ نماذجها على امتداد التجربة الانتخابية لبلادنا منذ بداية الستينات من القرن الماضي، إلى جانب ما تلا ذلك من انقلاب سافر ومضمر على نتائج هذه الاستحقاقات وعلى الاختيار الديمقراطي للشعب المغربي، وقد شكلت لحظة الإعلان عن مكونات الأغلبية الحكومية وجها جديدا من أوجه التشويه الذي يتعرض له النضال الديمقراطي، وأيضا لحظة لتعميم اليأس في تجربة ديمقراطية بنيت منذ السنوات الأولى للاستقلال برغبة صادقة وخالصة وثابتة من طيف واسع من الوطنيين الديمقراطيين، من أطر وعمال وفلاحين وطلبة ومعطلين ورجال أعمال، على أساس تحقيق التراكمات الضرورية للإصلاح وذلك لتجنيب بلادنا من مختلف المخاطر التي يمكن أن تهدد كيانها واستقرارها ووحدتها الترابية والوطنية.

وشددت التنظيمات الموازية على أن الحــزب يتعرض لاستهداف يتم في إطار توزيع الأدوار في محاولة للقضاء على الحزب وتحويله إلى مجرد أداة صغيرة في يد السلطوية، يقوم بأدوار “الوصيفات” في مشهد حزبي وسياسي بئيس، وهو فصل جديد من المحاولات التي رافقت حياة الحزب منذ الاستقلال لكنه استطاع دائما، في إطار من الوحدة والانسجام بين المناضلات والمناضلين، أن يتصدى لها وأن ينجح في ذلك، وهذه المواجهات هي التي صنعت شموخ حزب الاستقلال وصلابته التنظيمية وخصوصيته.

ياسين قُطيب

تعليقات