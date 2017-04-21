“داعش” تربك الرئاسيات الفرنسية

إحباط عملية لتاجر مخدرات ومزور تطرفا داخل السجن و50 ألف عنصر لتأمين آخر أيام الحملة

بلغ الخطر الإرهابي المتربص بالانتخابات الرئاسية الفرنسية مستويات قياسية في الأسبوع الأخير من حملة الدور الأول، الذي سيجرى اقتراعه الأحد المقبل، إذ بعدما حذرت الاستخبارات أبرز المرشحين، الخميس الماضي، من ارتفاع حجم التهديد، ومدتهم بصور “دواعش” مشتبه فيهم، حل أول أمس (الثلاثاء)، حاملا نبأ إحباط عملية إرهابية في المراحل الأخيرة من الإعداد لها، واعتقال اثنين من المتورطين فيها، واحد منهما يرجح أن يكون من أصول مغاربية.

وتمت عملية التفكيك في مدينة “مارسيليا”، حيث قامت أجهزة الأمن بمداهمة شقة يقطنها “محيي الدين.م” (29 عاما)، و”كليمان.ب” (22 سنة)، وهما شابان وضعتهما الاستخبارات في لائحة الأشخاص المشتبه في تشددهم الديني منذ 2015، وعثرت داخلها على أسلحة بينها بندقية آلية ومسدسان وثلاثة كيلوغرامات من مواد متفجرة يدوية الصنع، والراية السوداء لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، بعدما تبين أنهما يحضران لهجوم وشيك.

ويبدو أن المشتبه فيهما، من خريجي ظاهرة مدارس السلفية الجهادية في السجون الفرنسية، إذ تبين أن “محيي الدين.م”، دخل إلى السجن بتهمة الاتجار في المخدرات والسرقة بالعنف كما هي عادته، إذ في سجل سوابقه 12 إدانة من أجل جرائم الحق العام، لكن سيغادره في 2015 متشددا، برفقة صديقه في الزنزانة الفرنسي “كليمان.ب”، الذي اعتنق الإسلام داخل السجن لمناسبة اعتقاله وإدانته بالحبس من أجل التزوير واستعماله.

وفيما قال المدعي العام الفرنسي، إن السلطات الأمنية لا تعرف إلى غاية اعتقال المتهمين هدف العملية الوشيكة التي أعداها، انكشف لمناسبة إحباطها، أن الأجهزة الأمنية، توصلت منذ الخميس الماضي، إلى وجود تهديد إرهابي جدي يستهدف الحملة الانتخابية ومهرجانات المرشحين، وأبلغت بذلك، فرانسوا فيون، مرشح الحزب الجمهوري واليمين المعتدل، ومارين لوبين، مرشحة الجبهة الوطنية اليمين الجذري، وإمانويل ماكرون، المرشح الوسطي المستقل ومؤسس حركة إلى الأمام، بأنهم مهددون.

وكانت إدارات الحملات الانتخابية والفرق الأمنية المكلفة بسلامة المرشحين الثلاثة، بوصفهم أبرز المستهدفين من قبل “داعش” وروابطها، بسبب مواقفهم، توصلت، أيضا، من وزارة الداخلية، بصور عناصر متشددة توجد تحت المراقبة للاشتباه في إمكانية تنفيذها عمليات إرهابية ضدهم، كما أبلغتهم، برفع حالة الاستنفار بشأنهم، فصار فرانسوا فيون في الدرجة رقم 2، وانتقلت مارين لوبين إلى الدرجة رقم 3، ووضع إمانويل ماكرون، وجون لوك ميلينشون، مرشح اليسار الجذري، في الدرجة الرابعة، على أساس أن الدرجة رقم واحد تعني أقصى حد من الخطر.

وتعيش الرئاسيات الفرنسية لـ2017، على وقع مخاطر إرهابية غير مسبوقة، فاستنفرت الدولة 50 ألفا من عناصر الأمن والدرك والجيش، من مختلف التخصصات، لتأمينها، كما يجري منذ سنة وضع خطة خاصة لتأمين 67 ألف مكتب تصويت، أما تفسير ارتفاع التهديد، فيتمثل في أن التنظيمات الإرهابية تختار دائما مواعد رمزية بالنسبة إلى الجمهورية، علما أن تفجيرات 11 مارس 2004، التي أودت بـ191 شخصا، ساهمت، حسب “لوفيغارو”، في سقوط أثنار، اليميني المساند للتدخل في العراق، في الانتخابات، وفوز ثاباتيرو، المرشح الاشتراكي الذي سيسحب القوات الإسبانية من الحرب.

يشار إلى أن نتائج آخر استطلاع للرأي بشأن نوايا التصويت الأحد المقبل كما نشرته “لوفيغارو” أمس (الأربعاء)، رشحت إمانويل ماكرون، المرشح المستقل، للتأهل إلى الدور الثاني، مع مارين لوبين، مرشحة اليمين الجذري، إذ سيتصدر الدور الأول بـ24 % من الأصوات، متبوعا بمرشحة الجبهة الوطنية بـ23 %، أما فرانسوا فيون، مرشح اليمين الجمهوري، فمنحه الاستطلاع ذاته الرتبة الثالثة بـ18.5 %، متبوعا بجون لوك ميلينشون، مرشح اليسار الجذري، بـ18 %، في حين واصل بينوا هامون، مرشح الحزب الاشتراكي الحاكم، الابتعاد عن السباق بحصوله في الاستطلاع على 8 % فقط من نوايا التصويت.

امحمد خيي

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