تحرك استفزازي جديد للجزائر بالاتحاد الإفريقي

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقيه محمد، أكد “أن الاتحاد الإفريقي سيرافق الصحراويين، حتى تقرير مصيرهم” واصفا دور المنظمة القارية لتحقيق ذلك ب”المسؤولية التارخية”، في خطوة جديدة لتزوير الحقائق على الأرض.

وزادت الجزائر من استفزازتها للمغرب في المنظمة القارية، باختراق الأكاذيب، إذ أن رئيس المفوضية الإفريقية، تحدث عن الدور الذي من الممكن أن يلعبه الاتحاد الإفريقي في حل المشكل المفتعل حول الصحراء المغربية، دون الإشارة إلى “تقرير المصير” أو شيء من هذا القبيل، وذلك خلال استقباله أمس الثلاثاء بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، لمسؤول عن الجبهة الانفصالية.

وأوضح رئيس المفوضية، أن الاتحاد الإفريقي سيقدم الدعم اللازم للأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.

واستغلت بوليساريو والجزائر، زيارة رئيس المفوضية الإفريقية للأمم المتحدة في الأيام المقبلة، لتنشر أكاذيب وتضغط عليه من أجل الدفاع عن أطروحتها الانفصالية، بعيدا عن قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

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