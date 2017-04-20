استنفار ببرشلونة بعد اختفاء لاعب مغربي

استنفر أمن برشلونة كافة عناصره مساء السبت الماضي بحثا عن لاعب مغربي اختفى عن الأنظار منذ زوال اليوم نفسه عقب مشاركته رفقة إحدى المدارس الكروية المعتمدة، في فعاليات نسخة 2017 لكأس العالم للناشئين «الموندياليتو».

وجاء الاستنفار الأمني بعد الشكاية التي تقدم بها أحد مسؤولي المدرسة الكروية، بعد أن لاحظ غياب أحد عناصر الفريق عن وجبة الغداء بمطعم الفندق الذي تقيم فيه بعثة الفريق المغربي.

وبعد حضور العناصر الأمنية الاسبانية إلى الفندق والعودة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة تبين مغادرة اللاعب، الذي يبلغ من العمر 12 سنة، لبهو الفندق في الساعة الواحدة والنصف ظهرا. وغادر اللاعب القاصر الفندق دون أمتعته وجواز سفره الذي يحمل تأشيرة سارية المفعول لدخول التراب الاسباني.

وحسب مصادر من المكان، فإن اللاعب غاب عن وجبة الغداء للسبت الماضي وحين صعود أحد المسؤولين إلى غرفته أخبره أنه يحس بآلام في معدته ولا يفضل تناول أي شيء، وبعد نهاية وجبة غداء البعثة عاد المسؤول نفسه للاطمئنان عليه لكن اللاعب كان قد اختفى. وأضافت المصادر ذاتها أن المسؤولين تجندوا للبحث عن اللاعب في كل أرجاء الفندق لكن دون جدوى، ليتقرر إبلاغ المصالح الأمنية التي حضرت إلى مقر إقامة البعثة المغربية وطالبت إدارتها بالاطلاع على تسجيل كاميرات المراقبة ليظهر لها مغادرته على الساعة الواحدة والنصف.

وبمجرد عودة بعثة الأكاديمية إلى المغرب أشعر مسؤولوها القنصلية الاسبانية بالبيضاء بالقضية وتطوراتها مع تسليمها نسخة من المحضر الذي أنجزته العناصر الأمنية ببرشلونة.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر أمني اسباني للمسؤولين المغاربة أنهم يشكون في احتمال «حريك» اللاعب المغربي، وأن هناك من كان ينتظره لنقله بعيدا عن مقر الإقامة، وهو الطرح الذي نفته مصادر مقربة من العائلة لمسؤول البعثة حين اتصالها به للاستفسار عن ابنها.

وأضافت المصادر «طالبت العائلة بالكشف عن مصير ابنها مهددة بوضع شكاية لدى المصالح الأمنية، وهو الشيء الذي ذهبت إليه إدارة الأكاديمية خصوصا أنها قامت بمجهودات كبيرة لضم اللاعب إلى البعثة وضمان حصوله على التأشيرة لدخوله التراب الإسباني».

أحمد نعيم

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