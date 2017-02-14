بودريقة “تصالح” مع لقجع في اجتماع دام ساعتين

أنهى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومحمد بودريقة، نائبه السابق، والرئيس السابق للرجاء الرياضي، خلافهما، بعد رأب الصدع بينهما، بتدخل من بعض ذوي النوايا الحسنة.

وقالت جريدة “الصباح”، في عددها الصادر غدا الأربعاء، “إن بودريقة اعتذر للقجع، في لقاء بينهما أمس الاثنين، عما بدر منه، خلال الفترة الماضية من تصريحات، مضيفة أنه أرجع ذلك إلى لحظة غضب، وأنه لم يقصد الإساءة إلى شخص الرئيس، أو إلى مؤسسة الجامعة”.

وأضافت الجريدة أن “محمد بودريقة، أكد في تصريح هاتفي لـ “الصباح”، صحة الواقعة، مضيفا “أحترم الرئيس، وأعتبره أخا وصديقا عزيزا، وما بدر مني كان في لحظة غضب، وأشكره على تفهمه”.

“واشتدت الأزمة بين الرجلين عقب التصريحات التي أطلقها بودريقة، متهما العصبة الاحترافية ومديرية التحكيم بالتحيز لصالح الوداد، عقب مباراة الفريق الأحمر أمام مولودية وجدة في الموسم الماضي، إضافة إلى تسريب الجامعة وثيقة تخص الرجاء، عبارة عن نسخة من عقد اللاعب النيجيري بابا توندي. وهاجم بودريقة في تلك التصريحات الجامعة والعصبة الاحترافية، على خلفية الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، خصوصا عندما أشهر الحكم توفيق كورار خمس بطاقات حمراء في وجه لاعبي الفريق الوجدي”، تضيف الجريدة.

وتجدون تفاصيل أخرى في عدد “الصباح” ليوم غد الأربعاء.

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