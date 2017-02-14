غفران تعود بألبوم جديد

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، تعود المطربة المغربية، ليلى غفران إلى الغناء، من خلال ألبوم جديد، تستعد لطرحه، بعد وضع جل اللمسات الأخيرة عليه، إذ انتهت، من تسجيل ثلاث أغنيات، يتضمنها الألبوم.

وحسب تقارير إعلامية، فإن الألبوم الجديد سيضم العديد من المفاجآت، إذ استعانت بأشكال وألوان غنائية متنوعة، ستحاول من خلالها تعويض غيابها الطويل عن جمهورها.

وجاء في تصريحات صحافية، لصاحبة أغنية “أسهلهالك”، أنها تأمل في الغناء إلى جانب ملك الراي الشاب خالد، مؤكدة أنها تتمنى أن تقدم “ديو” غنائيا رفقته، وذلك لأنها من أشد المعجبات بأغانيه وباللون الموسيقي الذي يقدمه.

وعن اختيارها التكلف بإنتاج ألبومها الجديد، قالت إنها أضحت “تتجنب فكرة التعاقد مع شركات الإنتاج الموسيقية، ذلك لأنها تكره أن يتحكم فيها أحد أو في اختياراتها، إذ تفضل أن تكون دائما صاحبة القرار “، على حد تعبيرها.

ولم تحسم غفران قرارها بخصوص موعد طرح ألبومها، مؤكدة أنها اختارت موسم الصيف بشكل مبدئي، مسترسلة “من الممكن أن أقوم ببعض التغييرات إذا توصلت بأغنية جديدة، نالت إعجابي، خاصة أنني لا أحب أن أتسرع في اختيار أعمالي الغنائية، وذلك لأقدم أفضل ما لدي للجمهور من خلال أفكار موسيقية مختلفة ومتنوعة”.

ويعد ألبوم “أحلامي”، آخر الألبومات التي طرحتها غفران في 2013، قبل أن تبتعد عن الساحة الفنية.

يشار إلى أن غفران، شهدت حادثا مؤلما في حياتها، إذ فقدت ابنتها هبة إبراهيم العقاد، في 2008، بطريقة مروعة، بعدما عثر عليها مقتولة في شقتها في القاهرة، وهو الأمر الذي شكل لها صدمة قوية، وكان له تأثير سلبي على حياتها الخاصة وأيضا الفنية.

إيمان رضيف

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