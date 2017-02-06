الملك يشيد بلاعبي الكامرون بعد فوزهم ب”الكان”

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، وذلك بمناسبة فوز المنتخب الوطني الكامروني لكرة القدم بكأس إفريقيا للأمم في دورتها الواحدة والثلاثين.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن خالص تهانئه للرئيس الكاميروني ومن خلاله إلى الشعب الكاميروني الصديق، على هذا الإنجاز الرائع.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “أود أن أشيد باللاعبين والفريق التقني للمنتخب الكاميروني، اللذين أبانوا طيلة هذه المنافسة الرياضية الإفريقية، عن موهبة متميزة وروح رياضية وتنافسية عالية، أسهمت في تحقيق مسار متميز توج بهذا الإنجاز المهم”.

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