هذه هي الدول التي رفضت عودة المغرب إلى إفريقيا

قدمت عمليات الجديدة والكارة وتازة وسلا دليلا إضافيا أن الحرب على الإرهاب حرب مصيرية، ليس فقط بالنسبة إلى الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، لكن بالنسبة إلى جميع المغاربة المحاطين بأعداد غير معروفة من «الذئاب المنفردة» المستعدة للافتراس والنهش في أي لحظة. الإرهاب لا ملة له،... اقرأ المزيد