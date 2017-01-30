الأربعاء 01 فبراير 2017
هذه هي الدول التي رفضت عودة المغرب إلى إفريقيا

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2 تعليقات

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    محمد مندور

    اهلا بالمغرب عودة حميده ، الاتحاد يزداد ثقلا و قيمة بالمملكة ، والشعب المصرى دائما مع اشقائه و احبائه المغاربه و ترابه وصحرائه الموحده …. عاشت ارض النيل بلادى مصر

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    mohamed gabr

    مرحبا بغودة المغرب الشقيق الى قارته الافريقيه فاهلا منورا ليكون مع اخواته المصريين جنبا الى جنب فكم نحبكم ونعتبركم اهلنا واخواتنا فنهئى انفسنا بعودة
    اشقائنا وحبابينا المغرب بكل شعبه لتقوى بكم وتقوا بنا
    ودائما بالتوفيق والازدهار يامغرب العرب

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