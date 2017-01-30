هذه هي الدول التي رفضت عودة المغرب إلى إفريقيا

رفضت دول الجزائر وزيمبابوي وجنوب السودان وجنوب أفريقيا، وناميبيا والموزمبيق ومالاوي وكينيا وأوغندا، ثم ممثل البوليساريو، قرار عودة المغرب للاتحاد الإفريقي.
وأيدت أغلبية ساحقة من الدول الإفريقية عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، إذ عبرت 39 دولة عن دعمها لعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي.
2 تعليقات
محمد مندور
اهلا بالمغرب عودة حميده ، الاتحاد يزداد ثقلا و قيمة بالمملكة ، والشعب المصرى دائما مع اشقائه و احبائه المغاربه و ترابه وصحرائه الموحده …. عاشت ارض النيل بلادى مصر
mohamed gabr
مرحبا بغودة المغرب الشقيق الى قارته الافريقيه فاهلا منورا ليكون مع اخواته المصريين جنبا الى جنب فكم نحبكم ونعتبركم اهلنا واخواتنا فنهئى انفسنا بعودة
اشقائنا وحبابينا المغرب بكل شعبه لتقوى بكم وتقوا بنا
ودائما بالتوفيق والازدهار يامغرب العرب