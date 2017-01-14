أخنوش يرفض التنازل لبنكيران

كشف استعداده هيكلة البرلمان قبل الحكومة وتحدى “البيجيديين” أن يكونوا “رجالا” في مواقفهم

استبعد عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، تقديم تنازلات لعبد الإله بنكيران والخضوع لشروطه، حين أبرز في خطابه أمام اللقاء الجهوي لحزبه بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، أنه في موقع مريح في قضية توقيف مشاورات تشكيل الحكومة من قبل الرئيس المعين، ملوحا باستعداده الانخراط في عملية هيكلة مجلس النواب وانتخاب رئيسه قبل أن تتحدد الأغلبية الحكومية.

وكان قائد التجمعيين واضحا في التعبير عن نية الانخراط في هيكلة مجلس النواب قبل تشكيل الأغلبية الحكومية، بقوله «توجد قضايا وتحديات وطنية كبرى، لازم أن يخرج معها البرلمان من عطالته»، في إشارة منه إلى اعتماد مشروع القانون الذي يصادق بموجبه المغرب على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وهي الحاجة التي يجب أن تتحقق قبل انعقاد دورة الاتحاد المرتقبة في نهاية يناير الجاري.

أما بخصوص وجوده في موقع مريح وإيجابي في أزمة توقيف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، مشاورات تشكيلها ببلاغ «انتهى الكلام»، فقد عبر عنه الزعيم الجديد لتجمع الأحرار، بشكل غير مباشر، بتحديه العدالة والتنمية، الذي يشن هجوما عنيفا عليه عبر كتائبه الإلكترونية، بأن يظل على مواقفه في الأيام المقبلة.

وحدث ذلك، بقول رئيس التجمع الوطني للأحرار: «أعاين منذ أيام في شبكات التواصل الاجتماعي، أناسا يقولون عني إنني طارئ على السياسة ولا أجيد ممارستها، وأتيت إلى قيادة الحزب قبل أسابيع، وهم فقط يجيدون السياسة، لكنني أرد عليهم: أخنوش راجل وعندو الكلمة، فقط كونوا أيضا رجالا».

وفيما يعني أخنوش بموقفه، أن نشطاء العدالة والتنمية، سيغيرون موقفهم منه، كما حدث تجاه سلفه في قيادة التجمع صلاح الدين مزوار، ومع حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، شدد المتحدث على أنه لن يغير مواقفه وشروطه في قضية تشكيل الحكومة، فقال: «أقسم بالله أنهم حتى لو أطلقوا علي كل الجيوش والكتائب الإلكترونية الموجودة في العالم أجمع، لن أسمح لأي حزب أو أحد بأن يتحكم في».

ومضى أخنوش خلال اللقاء ذاته يبرز وجوده في موقع قوة أمام عبد الإله بنكيران، بإبراز تشبثه بتحالفه محمد ساجد مع الاتحاد الدستوري، فأحضره معه إلى اللقاء، وأعلنا معا أن تحالفهما إستراتيجي، ويستعدان إلى نقل التنسيق إلى باقي المجالس الانتخابية، وستكون البداية بمجلس البيضاء، الذي يسيره العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة.

وقبيل الإعلان عن قرار تفعيل التحالف في مجالس الجماعات الترابية، قال محمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري، إن «التجمعيين والدستوريين عائلة واحدة، وأؤكد للمشككين، أن تحالفنا ليس ظرفيا أو تكتيكيا، بل إستراتيجيا مبنيا على قناعة وتقاسم مبادئ خدمة الوطن ومصالح المواطنين، وتنسيقنا تاريخي إذ بدأ في التسعينات، كما شكلنا فريقا برلمانيا واحدا في 2010، كما تقاسمنا تجارب ومشوارا مشتركا طويلا في الجماعات الترابية».

وعلى المستوى التنظيمي، أنصت عزيز أخنوش، بإمعان، أول أمس (الأربعاء)، لانتقادات ومطالب التنظيمات المحلية والجهوية للحزب بالبيضاء، وتسلم مقترحاتها بشأن الهيكلة الإستراتيجية الجديدة لحزبه، وبعد أن بشر أن قادة الحزب في العاصمة الاقتصادية تجاوزوا خلافاتهم تلقائيا بمجرد انتخابه رئيسا للحزب، وعد بإخراج التنظيمات الموازية للشباب والنساء إلى حيز الوجود في أقرب وقت، وإرساء إدارة مركزية للحزب ومكتب سياسي قويين، معلنا الشروع في حصر قاعدة معطيات المنخرطين وتسليم المناضلين بطائق عضويتهم.

ا. خ

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