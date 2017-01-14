الإثنين 16 يناير 2017
أخنوش يرفض التنازل لبنكيران

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1 تعليق

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    عكاشة

    فعلا ما قاله ساجد صحيح. حزب الأحرار والاتحاد الدستوري أشقاء. المغاربة يعرفون تاريخ الأحزاب. كيف نشأت ومن أنشأها ولماذا أنشئت. المغاربة يعرفون جيدا تاريخ الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار واخيرا الاتحاد الدستوري. أما الاتحاد الاشتراكي فهو في طريقه إلى الاندثار وفق خطة محكمة يقوم بتنفيذها الكاتب الأول من أجل المصلحة الشخصية.

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