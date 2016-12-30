حلوى لابيش

شهيوات مع شاف إبراهيم أفشكو

> مقادير

بسكويت الجينواز رولي

كريمة مخفوقة ممزوجة مع ملعقة من بودر الكاكاو

نوكاتين اللوز مطحونة

رقائق الشوكولاتة الداكنة

سكر ملون

السيرو

> طريقة التحضير

نأخذ البسكويت رولي ونرشه بالسيرو جيدا، ثم نضع فوقه طبقة من الكريمة المخفوقة ونوزع عليها طبقة من النوكاتين المطحونة، ثم نضيف طبقة ثانية من الكريمة، وننثر عليها من جديد طبقة من النوكاتين.

نلف البسكويت جيدا على شكل لفافة متماسكة، ثم نقطعها إلى قطعتين من الجينواز، الأولى بشكل مائل من أجل التزيين ، ثم نستخدم الشوكة لعمل خطوط أفقية على وجه وجوانب اللفافة.

نزين جوانب اللفافة بالكريمة المخفوقة باستخدام الجيب الحلواني المموج، ونثبت فوقها رقائق الشوكولاتة.

نثبت قطعة الجينواز التي سبق تقطيعها من الجينواز، فوق اللفافة ونغطيها بالكريمة. ننثر السكر الملون على وجه الحلوى ونزينها بورود الشوكولاتة.