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بانوراما

منذ 54 دقيقة
سكـري الحمـل يمنـع الصيـام الدكتور الحارثي: إذا ثبت أن الحامل لا تعاني مشاكل صحية يمكنها الصوم كشف الدكتور يوسف الحارثي، اختصاصي في طب أمراض النساء والتوليد والطب الجنسي وأمراض الذكورة، أن بعض الحوامل يصررن على الصيام، رغم أن حالتهن الصحية لا تسمح بذلك، وهو ما يؤثر عليهنأكمل القراءة »

Assabah

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منذ 54 دقيقة


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