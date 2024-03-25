سكـري الحمـل يمنـع الصيـام الدكتور الحارثي: إذا ثبت أن الحامل لا تعاني مشاكل صحية يمكنها الصوم كشف الدكتور يوسف الحارثي، اختصاصي في طب أمراض النساء والتوليد والطب الجنسي وأمراض الذكورة، أن بعض الحوامل يصررن على الصيام، رغم أن حالتهن الصحية لا تسمح بذلك، وهو ما يؤثر عليهنأكمل القراءة »
مقالات ذات صلة
شيبا… ذكريات أسد
منذ 54 دقيقة
مشاريع المغرب العملاقة
منذ 5 ساعات
“أوار العتمة”
منذ 5 ساعات
إقبال على قوالب “الكيش” و”البيتزا”
منذ 5 ساعات
نفحات رمضانية
منذ 5 ساعات
20 غشت بعيون أجنبية
منذ 5 ساعات
تحــيـة الســـلــطان
منذ 5 ساعات
تغذية
منذ 5 ساعات
الخل الأبيض لتنظيف الفرن
منذ 5 ساعات
وصفات كراميلا
منذ 5 ساعات
شيبا… ذكريات أسد
منذ 5 ساعات
تيفناغ … حروف السماء
منذ يوم واحد
شاهد أيضاًإغلاق
-
حين شاهدت مباراة وسط المشردينمنذ يومين