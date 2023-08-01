الرئيس الفرنسي يهنئ الملك بمناسبة عيد العرش

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة، من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب الرئيس الفرنسي في هذه البرقية عن متمنياته بالسعادة، والصحة والنجاح لجلالة الملك، مجددا “الإعراب عن مشاعر الصداقة العميقة التي يكنها الشعب الفرنسي للشعب المغربي”.

وشدد ماكرون على أن “النجاحات التي حققها المغرب منذ بداية حكم جلالتكم وما حملته من زخم تحديثي، كانت رائعة”، مؤكدا أن “فرنسا، بإخلاص واحترام، جعلت دوما التعاون مع المغرب أولوية”.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن قناعته بأن القدرة النموذجية للشراكة الاستثنائية التي تربط فرنسا والمغرب كفيلة بإيجاد الأجوبة المناسبة للرهانات الكبرى في الوقت الراهن.

كما عبر عن يقينه في أن العلاقة بين فرنسا والمغرب قادرة على أن تنمو وتتعزز بشكل أكبر.

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