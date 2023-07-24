دولي مع المغرب ستنضم بريطانيا وأوربا الشرقية وأمريكا الجنوبية وآسيا للاعتراف الأمريكي سيدعم الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء، تموقع المملكة المغربية الجيو الإستراتيجي،على المستوى الدولي لأجل إنهاء النزاع المفتعل، الذي قادته أنظمة عسكرية، من قبيل ليبيا على عهد الراحل العقيد معمر القذافي، والجزائر التي صرف نظامها أزيد منأكمل القراءة »
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