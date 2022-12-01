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عقود إذعان
انتشرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة مجموعات الباحثين عن فرص عمل في التعليم، صور لعقود منحتها بعض المدارس الخاصة لموظفيها الجدد، للتوقيع عليها، والتي تضم بنودا مجحفة، وملزمة للموظف. وبما أن الشباب الذين يعانون البطالة، يلجؤون لهذه المدارس للحصول على فرص عمل مرحلية، قبلأكمل القراءة »
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