الأولى
اتركوا العمري يكتب لنا المسلسلات!
“الشيخ” يصفي حساباته مع “الشيخة” ويفتي في البر والبحر ماذا لو فكر مسؤولو التلفزيون المغربي في إسناد رئاسة خلية كتابة عمل درامي لـ «الشيخ» والداعية ياسين العمري، حتى يتسنى له تصفية حساباته مع «الشيخات»، اللواتي تذكر فجأة أنهن أس المصائب والبلايا في مجتمعنا. سيكون العمل مشوقا وحابلا بالأحداث المثيرة والمشاهدأكمل القراءة »
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