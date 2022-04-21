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اتركوا العمري يكتب لنا المسلسلات!

منذ ساعتين
“الشيخ” يصفي حساباته مع “الشيخة” ويفتي في البر والبحر ماذا لو فكر مسؤولو التلفزيون المغربي في إسناد رئاسة خلية كتابة عمل درامي لـ «الشيخ» والداعية ياسين العمري، حتى يتسنى له تصفية حساباته مع «الشيخات»، اللواتي تذكر فجأة أنهن أس المصائب والبلايا في مجتمعنا. سيكون العمل مشوقا وحابلا بالأحداث المثيرة والمشاهدأكمل القراءة »


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