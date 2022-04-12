ربورتاج
أمن الفداء… “الدق والسكات”
منطقة أمنية تشتغل بها طاقات شابة وأطر متمرسة كخلية نحل لمحاصرة الجريمة إنجاز محمد بها ـ تصوير (عبد الحق خليفة) باعتبارها رقعة جغرافية تعتبر محطة للعبور وتجمعا للأنشطة التجارية التي تحفل بها العاصمة الاقتصادية، ولما تتميز به من وجود أكبر محطة طرقية للمسافرين بالمملكة وأشهر الأسواق على الصعيد الإفريقي، كانأكمل القراءة »
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