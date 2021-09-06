مقالات الرأي
مستجدات القوانين المؤطرة لاستحقاقات 2021
المنظومة الجديدة حافظت على نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي مع تعديلات جوهرية محمد زين الدين* تعتبر 2021 سنة انتخابية بامتياز في الحياة السياسية المغربية، لأن المغرب سيشهد لأول مرة في حياته الانتدابية تنظيم ثلاثة استحقاقات في يوم واحد، لكن برهانات متعددة، حيث يختلف كل استحقاق فيها عن الآخر، كما أن هذهأكمل القراءة »
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