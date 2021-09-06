مقالات الرأي
الألعوبة الديمقراطية
الأحزاب ساهمت في إقصاء المثقفين الذين لا يفكرون بمنطقها الانتهازي سعيد يقطين* كلما حلت فترة استحقاقات جديدة ليدلي الشعب العربي برأيه في ما يخص السياسة العامة للبلاد، وجدنا أنفسنا نستعيد الأسطوانة المشروخة ذاتها بلغة واحدة موحدة: غياب النزاهة، تدخل الدولة، عدم الثقة، المقاطعة، وكأن لا شيء يتغير في هذا الوطن.أكمل القراءة »
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