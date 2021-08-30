مقالات الرأي
قراءة في عودة “طالبان”
جميل مطر * حاولت ولم أفلح. حاولت مع نفسي أولا التقليل من أهمية العودة “الطالبانية” إلى السلطة في كابول. “طالبان” كانوا دائما هناك. خرجوا في عام 2001 من مقرات السلطة في كابول وفي عواصم محلية أخرى، لكنهم ظلوا هناك في الجبال والقرى. حرصوا على ألا ينساهم الناس فراحوا يبعثونأكمل القراءة »
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