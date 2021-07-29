مقالات الرأي
دولة الخلافة… نهاية الأوهام
سقوط “داعش” وفشل حركات الإسلام السياسي في حكم الشعوب ينهيان حلم “الوعد الإلهي” تتساقط أوراق وهم دولة الخلافة يوما بعد آخر، ومن امتحان سياسي للذي يليه، ويستمر الحالمون بوهم الخلافة على منهاج النبوة، في حصد الخيبات، ومنهم من استيقظ من أحلامه، وعلم يقينا أن رجوع دولة الخلافة سراب، وأن التاريخأكمل القراءة »
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