حوار
الرقمنة والشفافية أعادتا الثقة للمستثمر
عبد العاطي مروان مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة أكد انتعاش الاستثمارات رغم الجائحة أجرى الحوار: محمد إبراهمي (أكادير) – تصوير: عبد المجيد بزيوات عزز القانون التنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار أدوارها في تحريك الدينامية الاقتصادية عبر ضخ الاستثمارات على المستوى الجهوي، وجعلها محركا لسلسلة قيم للاستثمار، وتحولت من إدارةأكمل القراءة »
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