مقالات الرأي
“الإسلام والفنون الجميلة” لعمارة
يناقش الباحث المصري محمد عمارة في كتابه “الإسلام والفنون الجميلة” موقف الإسلام من فنون الرسم والنحت والتصوير والموسيقى والغناء. والقضية التي يتطرق إليها الكتاب قديمة وجديدة في الآن نفسه، إذ احتدم حولها الجدل والصراع لكن الحقيقة التي ستفاجئ قراء هذا الكتاب انطلاقا من القرآن والسنة هي أن هذه القضية محسومةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا