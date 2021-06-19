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جمارك مطار محمد الخامس… خلية نحل
استنفار لمواكبة عملية “مرحبا” وترحاب خاص بالجالية الساعة تشير إلى الثالثة بعد الزوال من الأربعاء الماضي. المكان مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء. استنفار عناصر الجمارك على كافة الأصعدة، فبمجرد الدخول إلى المحطتين الجويتين 1 و 2 بالمطار لابد أن تثير انتباهك إجراءات أمنية مشددة بأعداد كثيرة تحيط بكافة جنبات المرفقأكمل القراءة »
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