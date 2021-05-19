حوادث
اعتقالات وتخريب في حرب الإلترات بالبيضاء
هجوم بسكاكين على إقامة سكنية وتخريب سيارات والشرطة تتدخل لاحتواء الوضع أثار ملثمون محسوبون على إلترا بيضاوية، ليلة أول أمس (الاثنين)، الهلع بمنطقة الهراويين بالبيضاء، بعد أن هاجموا إقامة سكنية مدججين بأسلحة بيضاء وعصي وحجارة، أسفرت عن وقوع خسائر في ممتلكات الغير وسقوط جرحى، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية لاحتواءأكمل القراءة »
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