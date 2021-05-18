حوادث
عراك بين شرطي ومحام بطنجة
تجدد مسلسل الخلافات والأزمات المتكررة بين المحامين والعناصر الأمنية العاملة بمحاكم طنجة، وتحولت، الثلاثاء الماضي، لعراك بالأيدي واعتداء متبادل بين محام من هيأة طنجة وأحد العناصر أمنية المكلفة بالحفاظ على النظام والأمن بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، ما أثار غضبا شديدا لدى عدد من المحامين وخلف حالة من الاستغراب والذهول الشديدين في صفوف كل الموجودينأكمل القراءة »
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