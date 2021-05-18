fbpx
حوادث

عراك بين شرطي ومحام بطنجة

منذ 53 ثانية
تجدد مسلسل الخلافات والأزمات المتكررة بين المحامين والعناصر الأمنية العاملة بمحاكم طنجة، وتحولت، الثلاثاء الماضي، لعراك بالأيدي واعتداء متبادل بين محام من هيأة طنجة وأحد العناصر أمنية المكلفة بالحفاظ على النظام والأمن بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، ما أثار غضبا شديدا لدى عدد من المحامين وخلف حالة من الاستغراب والذهول الشديدين في صفوف كل الموجودينأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 53 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى