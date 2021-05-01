الرياضة
المحليون ينتظرون منحة “الشان”
وعود بصرفها قريبا والجامعة ترفع قيمتها مقابل التتويج بكأس العرب مازال لاعبو المنتخب المحلي ينتظرون الإفراج عن مستحقاتهم المالية، عقب التتويج بلقب بطولة كأس إفريقيا للمحليين، التي احتضنتها الكامرون في فبراير الماضي. وكشفت مصادر مطلعة، أن اللاعبين والطاقم التقني والمرافقين لم يتوصلوا بمنحة التتويج بلقب “الشان” للمرة الثانية، رغم مرورأكمل القراءة »
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