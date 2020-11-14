أخبار الصباح

< لفتيت

فرض تغيير طارئ في برنامج عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أول أمس (الثلاثاء)، عقد اجتماع مع مسؤولي جهة البيضاء سطات، بتقنية التناظر عن بعد، وفق جدول الأعمال نفسه الذي كان مسطرا في الاجتماع الحضوري المؤجل. وقال مصدر من الولاية إن كل شيء كان معدا لاجتماع مع الوالي والعمال وبعض المسؤولين، قبل وصول قرار بإجراء تعديل في شكل اللقاء، زوال اليوم نفسه.

(ي. س)

< ناشيد

يمثل الباحث سعيد ناشيد، اليوم (الخميس)، للمرة الثالثة، أمام المجلس التأديبي بمديرية وزارة التربية بسطات، بتهم "مفبركة، تستهدف نشاطه الفكري والثقافي"، برأي مصادر نقابية. وأفادت مصادر "الصباح" أن الباحث، الذي تقدم بطلب تقاعد نسبي، يتعرض، منذ سنوات، لضغوطات أدخلته حالة عصبية، فرضت عليه متابعة العلاج.

(ب. ب)

< حسون

انتهت جولة تفقدية للقوات العسكرية بمركز المراقبة "لمنكوب"، بعين بني مطهر، قبل يومين، إلى معاينة 22 قفصا، تضم مجموعة من الطيور، مهملة، دون إيقاف أصحابها. واتضح أن الطيور من نوع الحسون، المحمية بموجب القانون، ما دفع إلى نقلها إلى مصلحة الدرك الملكي بعين بني مطهر، التي سلمتها بدورها إلى مصالح إدارة المياه والغابات، لاتخاذ المتعين، كما فتحت أبحاث وتحقيقات لتحديد محاولي تهريبها إلى الجزائر.

(م. ص)

< طنجة

استعان لاعبون من اتحاد طنجة لكرة القدم بغرفة النزاعات بالجامعة، لتسوية وضعيتهم المالية. وكشفت مصادر من الفريق أن اللاعبين عانوا بسبب تجاهل المسؤولين لمطالبهم، منذ الموسم الماضي، ما جعلهم يستنجدون بلجنة النزاعات، فيما لم تستبعد المصادر فسخ عقود لاعبين بارزين في النادي، لم يحصلوا على حقوقهم المالية في الآجال المحددة.

(ع. م)

< بؤرة

تفجرت بؤرة لوباء كورونا، أخيرا، بجماعة تافتاشت بإقليم الصويرة، بعد إصابة موظفة وزوجها بالوباء. وذكرت المصادر أن المصابين حملا معهما العدوى من عزاء بدوار "العساكرية"، ليرتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 13 حالة في العائلة نفسها، بعد إخضاعهم للتحاليل المخبرية. وأضافت المصادر أن حالة استنفار عمت المنطقة، التي ظلت في منأى عن الوباء قبل أن يتفشى فيها.

(ع. م)