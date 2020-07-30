بالفيديو … فوضى وسرقة أغنام بالحي الحسني تستنفر الأمن

خلفت فيديوهات ما وقع اليوم الخميس في سوق “دار زماط” بالحي الحسني بالبيصاء، استياء البيضاويين، خاصة بعدما أكدت الأشرطة سرقة أغنام من كسابة، كانوا ينوون عرضها للبيع بالسوق.

وأكدت مصادر الصباح أنه رغم اعتقال ما يقارب 20 متورطا في أحداث الفوضى، مساء اليوم، كما أشار الموقع قبل ساعات، بعد تدخل المصالح الأمنية بعين المكان، غير أن التحقيقات لازالت متواصلة، للكشف عن سارقي الأغنام وتوقيفهم، إذ يتم الاعتماد على أشرطة الفيديو المتداولة لوسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالقبض على الفاعلين ومحاسبتهم على أفعالهم الإجرامية، والتي أسائت للمنطقة والمدينة ككل.

وحسب المصادر نفسها، طوق الأمن السوق مباشرة بعد اعتقال بعض الفاعلين، وتم حماية المسألة الذين فضلوا مغادرة المكان رغم تأمينه من قبل الأمن.

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