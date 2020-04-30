حالة شرود في مؤسسة العمران

رفضت الجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لمجموعة العمران، المنضوية تحت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من الحزب الحاكم “أي إرغام للمستخدمين على طلب عطلة سنوية عنوة، خلال فترة الطوارئ الصحية، واعتبار ذلك مخالفة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ومطالبة الإدارة بإلغاء هذه العطل التي فرضت على بعض المستخدمين في هذه الظروف الاستثنائية”.

وطالبت الجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، في بلاغ لها، “التعجيل بصرف المنحة السنوية باعتبارها حقا للمستخدمين، خاصة وأن بعض المؤسسات والإدارات العمومية قد قامت بصرفها، مع التعجيل بصرف التعويضات عن التنقل لشهري مارس وأبريل”.

ودعت النقابة نفسها، “بإشراك النقابات وجميع مناديب الأجراء على مستوى المجموعة في ملف تعديل النظام الأساسي للمستخدمين، وفق منهجية ومقاربة تشاورية متفق عليها، تتيح مشاركة الجميع من أجل إعداد نظام أساسي يصون المكتسبات ويتيح مزيدا من الحقوق”.

عبد الله الكوزي