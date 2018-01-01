وفاة سجين بالرباط

أعلنت إدارة السجن المحلي العرجات 1، أن سجينا قد وافته المنية، نهاية الأسبوع الماضي، بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط إثر أزمة قلبية ألمت به.

وأوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن السجين المسمى قيد حياته (أ. س) كان موضوع متابعة طبية مستمرة منذ إيداعه بالسجن بتاريخ 30 أبريل 2010 بسبب معاناته من مرض على مستوى القلب، حيث تم إخراجه إلى المستشفى الخارجي 45 مرة، كما استفاد من 91 فحصا طبيا بمصحات المؤسسات السجنية التي مر منها.

وأضاف المصدر ذاته، أنه قد تم ترحيله من السجن المحلي تيفلت1 إلى السجن المحلي العرجات1 قصد الاستشفاء، بعد إحالته من طرف الطبيب المعالج بالمستشفى الإقليمي بالخميسات على المستشفى الجامعي ابن سينا بتاريخ 28 دجنبر 2017، حيث أودع بالمستشفى المذكور مباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن السجين المتوفى كان محكوما بعشر سنوات سجنا نافذا، من أجل حيازة المخدرات والإتجار فيها.

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