مانشستر يونايتد غير راض عن مورينيو

كشفت تقارير صحافية بريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي غير راضية عن المدير الفني البرتغالي جوزي مورينيو، في ظل نتائج الفريق “غير المقنعة” وابتعاده بشكل واضح عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة “ديلي ستار”، إن “هناك شكوكا لدى إدارة اليونايتد بشأن ما إذا كان مورينيو قادرا على إعادة الفريق لقمة “البريميرليغ” مجددا، وأنها قررت تأجيل التقدم بعرض لتجديد تعاقد البرتغالي”.

وسقط اليونايتد السبت الماضي، في فخ التعادل 2-2 مع ليستر، ليعزز صدارة الجار السيتي للمسابقة بفارق 13 نقطة.

وكان مورينيو قاد اليونايتد الموسم الماضي للتتويج بكأس الرابطة الإنجليزية وبطولة الدوري الأوربي والدرع الخيرية، لكن ورغم الصفقات القوية الصيف الماضي، مازال الفريق غير قادر على اللحاق بالسيتي.

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