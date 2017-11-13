مصرع ثلاثة أشخاص في حادثة سير

لقي ثلاثة شباب ضمنهم فتاة، مصرعهم في حادثة سير مميتة، وقعت فجر أول أمس (السبت) في الطريق الساحلية رقم 6011 الرابطة بين السعيدية وبركان. وأوضحت مصادر متطابقة أن هذه الحادثة، وقعت حوالي الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم ذاته، بعدما اصطدمت سيارة خفيفة من نوع مرسديس « 220» بعمود كهربائي في الاتجاه المعاكس، مانتج عنه مصرع ثلاثة أشخاص ويتعلق الأمر ب ( ب.ف ) البالغ من العمر 30 عاما و( ف.ش ) 29 عاما، وفتاة تبلغ من العمر 24 عاما. وانتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والوقاية المدنية، إلى المكان، حيث فتح تحقيق في الموضوع من قبل السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث، في الوقت الذي أشارت فيه المصادر ذاتها إلى أن الضحايا كانوا في حالة سكر طافح، ما أدى إلى عدم تحكم السائق في مقود السيارة، مانتج عنه اصطدام الأخيرة بعمود كهربائي.

جمال الفكيكي (الناظور )

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